Кардиолог назвала самый полезный вид спорта для сердца

В вопросах здоровья сердца главное — не интенсивность тренировок, а их регулярность. Даже в холодное время года и межсезонье важно поддерживать двигательную активность, напоминает кардиолог Вера Ларина. В беседе с aif.ru она рассказала, какой вид спорта лучше всего защищает сердечно-сосудистую систему и кому стоит быть осторожнее с силовыми нагрузками.

По словам специалиста, для здоровья сердца полезен практически любой вид активности, но приоритет стоит отдавать аэробным нагрузкам, задействующим крупные группы мышц.

«Это ускоренная ходьба, плавание, лыжи, теннис, танцы. То есть любой вид активности, в результате которой у вас появляется лёгкая испарина», — пояснила Ларина.

Однако, как ни странно, самым полезным вариантом врач назвала не плавание и не теннис, а максимально доступный каждому вид активности. «Самый полезный вариант для здоровья сердца — это пешие прогулки, интенсивная ходьба — ничего лучше ещё не придумали», — подчеркнула кардиолог. Оптимальная нагрузка, по её словам, составляет 10-15 тысяч шагов в день.

Что касается изометрических нагрузок, связанных с подъёмом тяжестей, то здесь всё не так однозначно. Кардиолог предупреждает: силовые тренировки приносят пользу только под контролем грамотного тренера, который следит за весом грузов и пульсом спортсмена. Превышение пороговой частоты сердечных сокращений может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения.

Особую осторожность стоит проявлять людям с неконтролируемой артериальной гипертензией и тем, кто недавно перенёс инфаркт миокарда. Им силовые нагрузки противопоказаны.

