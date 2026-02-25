Скидки
Лыжная гонка «Борисовская тридцатка» пройдёт в Серпухове 1 марта

«Борисовская тридцатка»
Лыжная гонка «Борисовская тридцатка» пройдёт в Серпухове 1 марта. Локация — деревня Борисово (лыжная трасса).

В программе длинные старты: 30 км для мужчин, 15 км для женщин и 15 км для ветеранов. Кроме того, желающие могут поучаствовать в эстафете (2х7,5 км).

Соревнования доступны для участников любого уровня подготовки 2009 года рождения и старше, проводятся свободным стилем с общего старта. Смена лыж запрещена. Для соревнований будет подготовлен стандартный 7,5 км круг.

