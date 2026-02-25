Скидки
Четвёртый этап соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 1 марта

Trikolet Indoor
Четвёртый этап соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 1 марта. Локация — ледовый дворец «Кузбасс».

Попробовать свои силы могут все желающие. К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители. Соревнования состоятся в формате:

  • 15 минут плавания — в 25-метровом бассейне;
  • 20 минут велогонки — на велостанках.

Участники получают очки на каждом этапе. Итоговый зачёт строится по сумме всех результатов. Награждение победителей — после финального старта в апреле 2026 года.

