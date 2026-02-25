Четвёртый этап соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 1 марта. Локация — ледовый дворец «Кузбасс».

Попробовать свои силы могут все желающие. К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители. Соревнования состоятся в формате:

15 минут плавания — в 25-метровом бассейне;

20 минут велогонки — на велостанках.

Участники получают очки на каждом этапе. Итоговый зачёт строится по сумме всех результатов. Награждение победителей — после финального старта в апреле 2026 года.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.