Диетолог объяснила, кому опасно соблюдать Великий пост

Для некоторых людей строгое соблюдение поста может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем и даже госпитализацией. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Абзацем».

В Великий пост верующим рекомендуется воздерживаться от продуктов животного происхождения. Под запрет попадают мясо, яйца, молочные продукты, а также рыба (за исключением нескольких разрешённых дней).

По словам Марият Мухиной, временный отказ от белковой пищи действительно может дать организму передышку. Такая пауза будет полезна людям с повышенным холестерином, подагрой, а также может положительно сказаться на работе пищеварительной системы, выведении токсинов и улучшении состояния кожи.

Однако есть категория людей, для которых такие строгие ограничения принесут больше вреда, чем пользы.

«Если полностью соблюдать Великий пост, то у человека может упасть гемоглобин, ферритин и гормональный фон, — предупреждает диетолог. — Другие могут получить обострение хронических анемий, общее ухудшение состояния здоровья и оказаться в больнице».

