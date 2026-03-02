Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог объяснила, кому опасно соблюдать Великий пост

Диетолог объяснила, кому опасно соблюдать Великий пост
Кому опасно соблюдать Великий пост
Комментарии

Для некоторых людей строгое соблюдение поста может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем и даже госпитализацией. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Абзацем».

В Великий пост верующим рекомендуется воздерживаться от продуктов животного происхождения. Под запрет попадают мясо, яйца, молочные продукты, а также рыба (за исключением нескольких разрешённых дней).

По словам Марият Мухиной, временный отказ от белковой пищи действительно может дать организму передышку. Такая пауза будет полезна людям с повышенным холестерином, подагрой, а также может положительно сказаться на работе пищеварительной системы, выведении токсинов и улучшении состояния кожи.

Однако есть категория людей, для которых такие строгие ограничения принесут больше вреда, чем пользы.

«Если полностью соблюдать Великий пост, то у человека может упасть гемоглобин, ферритин и гормональный фон, — предупреждает диетолог. — Другие могут получить обострение хронических анемий, общее ухудшение состояния здоровья и оказаться в больнице».

Читайте также:
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android