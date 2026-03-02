Скидки
Врач назвала продукты, которые помогают сохранить зрение

Поддержать здоровье глаз и замедлить возрастные изменения можно с помощью правильно подобранного рациона. Врач общей практики, гериатр Елена Павлова в беседе с NEWS.ru перечислила продукты, богатые веществами, которые защищают сетчатку. Она также предупредила, что вылечить нарушение зрения едой невозможно.

«Вылечить продуктами нарушение зрения невозможно, но поддержать вполне реально, чтобы не происходило оксидативного стресса, который приводит к ускорению возрастных изменений», — пояснила Павлова.

По словам специалиста, для защиты глаз необходимо включать в рацион продукты, содержащие ключевые нутриенты:

  • лютеин и зеаксантин. Эти вещества защищают клетки сетчатки. Их много в яичных желтках, шпинате, капусте кале, кукурузе и тыкве;
  • омега-3 жирные кислоты. Они поддерживают сетчатку и функцию фоторецепторов, а также помогают справиться с синдромом сухого глаза. Источники: жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сардина) и оливковое масло;
  • антиоксиданты (витамины С, Е и цинк). Замедляют старение тканей глаза. Содержатся в цитрусовых, орехах, болгарском перце и бобовых.
