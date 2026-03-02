Учёные обнаружили ключевой белок, вызывающий старение

Международная группа исследователей совершила прорыв в понимании процессов старения. Учёные выявили белок EPS8, который играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

С возрастом уровень белка EPS8 в организме повышается. Это запускает вредные процессы — белок способствует накоплению токсичных агрегатов, которые разрушают нервные клетки. Именно такие скопления являются характерным признаком болезни Хантингтона, бокового амиотрофического склероза и других возрастных патологий. В экспериментах на червях Caenorhabditis elegans снижение активности EPS8 уменьшило количество токсичных белков и сохранило нейроны.

EPS8 есть и в клетках человека. Опыты на клеточных моделях подтвердили тот же эффект — подавление белка снижало образование опасных агрегатов.

«Мы нашли молекулярный механизм, который объясняет, как старение способствует развитию болезней мозга. Возраст давно известен как главный фактор риска, но только теперь мы начинаем понимать почему», — комментирует автор исследования доктор Седа Коюнчу.

Работа открывает новую терапевтическую мишень. Воздействие на белок EPS8 в будущем может помочь замедлить или предотвратить развитие возрастных неврологических заболеваний.

