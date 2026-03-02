Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные обнаружили ключевой белок, вызывающий старение

Учёные обнаружили ключевой белок, вызывающий старение
Найден ключевой белок, вызывающий старение
Комментарии

Международная группа исследователей совершила прорыв в понимании процессов старения. Учёные выявили белок EPS8, который играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

С возрастом уровень белка EPS8 в организме повышается. Это запускает вредные процессы — белок способствует накоплению токсичных агрегатов, которые разрушают нервные клетки. Именно такие скопления являются характерным признаком болезни Хантингтона, бокового амиотрофического склероза и других возрастных патологий. В экспериментах на червях Caenorhabditis elegans снижение активности EPS8 уменьшило количество токсичных белков и сохранило нейроны.

EPS8 есть и в клетках человека. Опыты на клеточных моделях подтвердили тот же эффект — подавление белка снижало образование опасных агрегатов.

«Мы нашли молекулярный механизм, который объясняет, как старение способствует развитию болезней мозга. Возраст давно известен как главный фактор риска, но только теперь мы начинаем понимать почему», — комментирует автор исследования доктор Седа Коюнчу.

Работа открывает новую терапевтическую мишень. Воздействие на белок EPS8 в будущем может помочь замедлить или предотвратить развитие возрастных неврологических заболеваний.

Читайте также:
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android