«Форум в большом городе» от VK пройдёт 5 марта

В программе — дискуссии о медиа, культуре, спорте, красоте. На форуме поговорят о личном бренде, женском предпринимательстве и социальной коммерции. О своём опыте расскажут Аня Покров, Катя Голден, Валя Карнавал и ещё 97 спикеров. Полный состав будет объявлен позднее. Трансляция события пройдёт в сообществе «ВКонтакте».

На форуме соберутся представительницы разных сфер: предпринимательства, здоровья, моды, финансов, красоты и спорта. Спикеры поделятся профессиональным опытом и расскажут, как личный бренд помогает им выстраивать успешную карьеру.

О женщинах в профессиональном спорте поговорят олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Как вовлекать аудиторию в своё творчество, расскажут комик Варвара Щербакова, певица и актриса Валя Карнавал, блогеры Аня Покров и Карина Кросс.

В дискуссии о социальной коммерции поучаствуют сооснователь проекта ARNY PRAHT Анна Прахт и руководитель отдела корреспондентов издания Super Анна Пронина. Тренды и эксперименты в современной литературе обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова, гештальт-терапевт и psy-блогер Юлия Пирумова, PR-директор издательства «Подписные издания» Арина Громыко и директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

О современной бьюти-сфере расскажет основатель и креативный директор бренда LUVU Катя Голден, об этике и ответственности в благотворительности — учредитель и президент фонда «Онкологика» Мирослава Сергеенко, а о путешествиях — теле- и радиоведущая Юлия Барановская. Актрисы Ника Здорик и Елизавета Базыкина поучаствуют в диалоге о переосмыслении российского кино.

Как женщины осваивают неженские профессии, расскажут художественный руководитель, главный дирижёр Международного оркестра Харбинской консерватории Виктория Добровольская, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова и командир воздушного судна Airbus A320 компании «Аэрофлот» Мария Пяткова. Модератор встречи — главный редактор Woman.ru Ольга Воронцева.

