Эксперт объяснила, как аффирмации работают на самом деле

Это не просто самовнушение, а способ укреплять «я-целостность», напоминая себе о ключевых ценностях. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, как аффирмации работают на самом деле.

«Регулярное повторение позитивных, лично значимых утверждений может активировать центры вознаграждения в мозге (префронтальная кора, прилежащее ядро), снижая активность миндалины (центр страха). Это не «настрой на успех» в отрыве от действий, а формирование установки, повышающей мотивацию и устойчивость к стрессу», — объяснила эксперт.

Аффирмации — полезный психогигиенический инструмент, «ментальная разминка». Они настраивают мозг на возможности, а не на угрозы, но работают только в связке с рациональным планированием и действиями. В терапии мы используем их как элемент, а не замену глубокой проработки проблем.

