Эксперт рассказала, как совмещать несколько мест работы и не выгорать

HR-директор Solar Staff Камилла Столповских в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, как совмещать несколько мест работы и не выгорать.

В основном поливоркинг распространен среди молодых специалистов, которые только начинают строить свою карьеру. Они не хотят зацикливаться на одной профессии и активно пробуют себя в разных ролях. Секрет продуктивности — в грамотном распределении ролей.

«Такой формат трудоустройства подразумевает нормированный рабочий день или чаще всего гибкий график. Иными словами, быть поливоркером не означает жертвовать сном или своим свободным временем. Специалист работает в комфортном для него режиме, но переключаясь между несколькими сферами в течение дня, недели или даже месяца», — объяснила эксперт.

