Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»
Соревнования «Скорость»
Комментарии

В прошедшие выходные в столице состоялся один из первых забегов сезона от команды «Бегового сообщества» — легкоатлетические соревнования «Скорость». 21 и 22 февраля около тысячи любителей бега попробовали свои силы в забегах на короткие и средние дистанции и показали стремление быть первыми. Мероприятие прошло при поддержке правительства города Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Программа соревнований в этом году вновь объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1609 м). Дополнительную динамику и напряжение традиционно задали эстафеты, ставшие кульминацией каждого дня: в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800-600-400-200 м.

Участников ждала не только разнообразная спортивная программа, но и мастер-классы от экспертов Бегового сообщества, заряжающая атмосфера соревнований по лёгкой атлетике и, главное, поддержка болельщиков.

Фото: Беговое сообщество

Победители первого соревновательного дня:

60 м

Мужчины

  1. Андрей Евтеев — 6,85 (рекорд соревнований)
  2. Олег Головин — 6,86
  3. Нугзар Ломидзе — 6,98

Женщины

  1. Олеся Старчикова — 7,50 (рекорд соревнований)
  2. Мария Карпова — 7,57
  3. Мария Ивантеева — 7,70

600 м

Мужчины

  1. Алексей Серов — 1.19,38 (рекорд соревнований)
  2. Максим Филимонов — 1.19,72
  3. Серафим Солодовников — 1.20,01

Женщины

  1. Нигина Тухтаева — 1.30,00 (рекорд соревнований)
  2. Юлия Зубарева — 1.31,41
  3. Екатерина Самуйлова — 1.31,61

1000 м

Мужчины

  1. Кирилл Чернов — 2.28,56
  2. Тимур Екимов — 2.31,60
  3. Илья Бакушев — 2.32,86

Женщины

  1. Анастасия Макарова — 2.46,99 (рекорд соревнований)
  2. Анастасия Микушева — 2.47,54
  3. Анастасия Томилова — 2.52,70

Эстафета 4х200 м

  1. Sprint Masters Pro — 1.32,04
  2. «Уралхим Run factory Top» — 1.34,54
  3. «КОРЕННОФФ PRO Star» — 1.35,17

Победители второго соревновательного дня:

300 м

Мужчины

  1. Леонид Карасёв — 35,40 (рекорд соревнований)
  2. Михаил Клец — 36,51
  3. Валерий Кружков — 36,72

Женщины

  1. Татьяна Белова — 40,09
  2. Юлия Зубарева — 40,09
  3. Мария Бульчук — 42,24

1609 м

Мужчины

  1. Иван Панфёров — 4.23,00
  2. Артём Сериков — 4.23,29
  3. Андрей Мошкин — 4.27,32

Женщины

  1. Анастасия Макарова — 4.57,19
  2. Екатерина Шабунина — 5.08,41
  3. Наталья Кондрашова — 5.11,85

Эстафета 800-600-400-200 м

  1. «Беговой Университет» — 4.26,24 (рекорд соревнований)
  2. «Восемьногосьминог» — 4.30,89
  3. «Не знающие побед» — 4.40,60

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Совмещать несколько работ и не выгорать: что такое поливоркинг и кому он подходит Совмещать несколько работ и не выгорать: что такое поливоркинг и кому он подходит
Как работают аффирмации и правда ли, что можно настроить себя на успех силой мысли Как работают аффирмации и правда ли, что можно настроить себя на успех силой мысли
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android