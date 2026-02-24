В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

В прошедшие выходные в столице состоялся один из первых забегов сезона от команды «Бегового сообщества» — легкоатлетические соревнования «Скорость». 21 и 22 февраля около тысячи любителей бега попробовали свои силы в забегах на короткие и средние дистанции и показали стремление быть первыми. Мероприятие прошло при поддержке правительства города Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Программа соревнований в этом году вновь объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1609 м). Дополнительную динамику и напряжение традиционно задали эстафеты, ставшие кульминацией каждого дня: в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800-600-400-200 м.
Участников ждала не только разнообразная спортивная программа, но и мастер-классы от экспертов Бегового сообщества, заряжающая атмосфера соревнований по лёгкой атлетике и, главное, поддержка болельщиков.
Фото: Беговое сообщество
Победители первого соревновательного дня:
60 м
Мужчины
- Андрей Евтеев — 6,85 (рекорд соревнований)
- Олег Головин — 6,86
- Нугзар Ломидзе — 6,98
Женщины
- Олеся Старчикова — 7,50 (рекорд соревнований)
- Мария Карпова — 7,57
- Мария Ивантеева — 7,70
600 м
Мужчины
- Алексей Серов — 1.19,38 (рекорд соревнований)
- Максим Филимонов — 1.19,72
- Серафим Солодовников — 1.20,01
Женщины
- Нигина Тухтаева — 1.30,00 (рекорд соревнований)
- Юлия Зубарева — 1.31,41
- Екатерина Самуйлова — 1.31,61
1000 м
Мужчины
- Кирилл Чернов — 2.28,56
- Тимур Екимов — 2.31,60
- Илья Бакушев — 2.32,86
Женщины
- Анастасия Макарова — 2.46,99 (рекорд соревнований)
- Анастасия Микушева — 2.47,54
- Анастасия Томилова — 2.52,70
Эстафета 4х200 м
- Sprint Masters Pro — 1.32,04
- «Уралхим Run factory Top» — 1.34,54
- «КОРЕННОФФ PRO Star» — 1.35,17
Победители второго соревновательного дня:
300 м
Мужчины
- Леонид Карасёв — 35,40 (рекорд соревнований)
- Михаил Клец — 36,51
- Валерий Кружков — 36,72
Женщины
- Татьяна Белова — 40,09
- Юлия Зубарева — 40,09
- Мария Бульчук — 42,24
1609 м
Мужчины
- Иван Панфёров — 4.23,00
- Артём Сериков — 4.23,29
- Андрей Мошкин — 4.27,32
Женщины
- Анастасия Макарова — 4.57,19
- Екатерина Шабунина — 5.08,41
- Наталья Кондрашова — 5.11,85
Эстафета 800-600-400-200 м
- «Беговой Университет» — 4.26,24 (рекорд соревнований)
- «Восемьногосьминог» — 4.30,89
- «Не знающие побед» — 4.40,60
