В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

В прошедшие выходные в столице состоялся один из первых забегов сезона от команды «Бегового сообщества» — легкоатлетические соревнования «Скорость». 21 и 22 февраля около тысячи любителей бега попробовали свои силы в забегах на короткие и средние дистанции и показали стремление быть первыми. Мероприятие прошло при поддержке правительства города Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Программа соревнований в этом году вновь объединила семь легкоатлетических дисциплин. В субботу, 21 февраля, спортсмены вышли на старт дистанций 60 м, 600 м и 1000 м, а в воскресенье, 22 февраля, выступили в забегах на 300 м и одну милю (1609 м). Дополнительную динамику и напряжение традиционно задали эстафеты, ставшие кульминацией каждого дня: в субботу прошла классическая эстафета 4×200 м, а в воскресенье — обратная шведская эстафета 800-600-400-200 м.

Участников ждала не только разнообразная спортивная программа, но и мастер-классы от экспертов Бегового сообщества, заряжающая атмосфера соревнований по лёгкой атлетике и, главное, поддержка болельщиков.

Фото: Беговое сообщество

Победители первого соревновательного дня:

60 м

Мужчины

Андрей Евтеев — 6,85 (рекорд соревнований) Олег Головин — 6,86 Нугзар Ломидзе — 6,98

Женщины

Олеся Старчикова — 7,50 (рекорд соревнований) Мария Карпова — 7,57 Мария Ивантеева — 7,70

600 м

Мужчины

Алексей Серов — 1.19,38 (рекорд соревнований) Максим Филимонов — 1.19,72 Серафим Солодовников — 1.20,01

Женщины

Нигина Тухтаева — 1.30,00 (рекорд соревнований) Юлия Зубарева — 1.31,41 Екатерина Самуйлова — 1.31,61

1000 м

Мужчины

Кирилл Чернов — 2.28,56 Тимур Екимов — 2.31,60 Илья Бакушев — 2.32,86

Женщины

Анастасия Макарова — 2.46,99 (рекорд соревнований) Анастасия Микушева — 2.47,54 Анастасия Томилова — 2.52,70

Эстафета 4х200 м

Sprint Masters Pro — 1.32,04 «Уралхим Run factory Top» — 1.34,54 «КОРЕННОФФ PRO Star» — 1.35,17

Победители второго соревновательного дня:

300 м

Мужчины

Леонид Карасёв — 35,40 (рекорд соревнований) Михаил Клец — 36,51 Валерий Кружков — 36,72

Женщины

Татьяна Белова — 40,09 Юлия Зубарева — 40,09 Мария Бульчук — 42,24

1609 м

Мужчины

Иван Панфёров — 4.23,00 Артём Сериков — 4.23,29 Андрей Мошкин — 4.27,32

Женщины

Анастасия Макарова — 4.57,19 Екатерина Шабунина — 5.08,41 Наталья Кондрашова — 5.11,85

Эстафета 800-600-400-200 м

«Беговой Университет» — 4.26,24 (рекорд соревнований) «Восемьногосьминог» — 4.30,89 «Не знающие побед» — 4.40,60

