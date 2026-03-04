Терапевт раскрыл пять главных ошибок пациентов с ОРВИ и гриппом

В эпоху доказательной медицины многие по-прежнему лечат простуду по устаревшим шаблонам. Врач-терапевт, главный врач филиала Клиники «Семейная» и автор телеграм-канала «Просто пилюля» Александр Лаврищев в беседе с «Чемпионатом» перечислил самые распространённые заблуждения, которые мешают выздоровлению и могут навредить здоровью.

Сбивать температуру только после 38,5°С. Одно из самых живучих правил — не сбивать температуру, если она ниже 38,5 °С. Якобы так иммунитет активнее борется с инфекцией. Современные данные это опровергают — ориентироваться нужно исключительно на самочувствие. Если человек чувствует себя плохо уже при 37,3°С — жаропонижающее оправдано. И наоборот: при 38,5°С можно ничего не принимать, если состояние нормальное.

Антибиотики «на всякий случай». Это, пожалуй, самая опасная ошибка. Простуду в 99,9% случаев вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют. Бесконтрольный приём таких препаратов ведёт к устойчивости бактерий и может ударить по печени и почкам. Решение о назначении антибиотиков должен принимать только врач — например, на основе анализа крови.

Принимать противовирусные препараты широкого спектра. Многие принимают препараты «от всех вирусов», но это так не работает. Настоящие противовирусные средства действуют точечно — на конкретные белки конкретного вируса. Нельзя открыть одним ключом десятки разных замков. Исключения редки, и подход этот давно устарел, подчёркивает врач.

Не тестироваться на грипп и ковид. Против гриппа и коронавируса есть современные препараты прямого действия, которые могут поставить на ноги за сутки. Но их нужно принять вовремя. Тестирование позволяет не гадать, а действовать быстро и эффективно.

Бояться сквозняков, душа и прогулок. Вирусы не боятся свежего воздуха. Проветривание, наоборот, снижает концентрацию патогенов в помещении. Мыться в душе — можно и нужно, если позволяет самочувствие. Гулять — тоже, но в маске и безлюдных местах, чтобы не заражать других.

