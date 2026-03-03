Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные раскрыли неожиданный эффект витамина С на кожу

Учёные раскрыли неожиданное влияние витамина С на кожу
Учёные раскрыли неожиданный эффект витамина С
Комментарии

Аскорбиновая кислота способна не просто защищать кожу от внешних воздействий, но и буквально делать её толще, запуская процессы клеточного обновления. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в Journal of Investigative Dermatology.

Учёные создали лабораторную модель человеческого эпидермиса и обработали её дозами витамина С, соответствующими естественной концентрации в организме. Уже через семь дней кожа стала заметно толще, а через две недели эффект усилился. Оказалось, что витамин С стимулирует деление кератиноцитов — ключевых клеток эпидермиса, отвечающих за его барьерные функции.

Но главное открытие ждало учёных на генетическом уровне. Аскорбиновая кислота влияет на эпигенетику: она удаляет метильные метки с ДНК, тем самым «включая» связанные с регенерацией гены. Исследователи обнаружили более 10 тысяч участков генома, где произошли изменения, а активность 12 ключевых генов выросла в 75 раз.

Это открытие может кардинально изменить подход к уходу за кожей. Вместо того чтобы бороться с внешними признаками старения с помощью косметики, наука предлагает активировать естественные механизмы восстановления кожи изнутри. В перспективе это позволит создавать более эффективные средства для поддержания молодости и здоровья кожи.

Читайте также:
5 историй соперничества близнецов, сделавших имя в спорте
5 историй соперничества близнецов, сделавших имя в спорте

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android