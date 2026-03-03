Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Сомнолог рассказал, когда полезней спать раздельно

Сомнолог рассказал, когда полезней спать раздельно
Сомнолог рассказал, когда полезней спать раздельно
Комментарии

«Ночной развод» может быть полезнее для здоровья, чем сон в одной кровати. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов.

Главная проблема — недостаток пространства. Стандартная двуспальная кровать шириной 140–160 см даёт каждому всего по 70–80 см, что сравнимо с детской кроваткой. К этому добавляются храп, ворочание, перетягивание одеяла и «горячий» сосед. Исследование, проведённое в Англии в 2024 году, назвало именно эти три фактора главными раздражителями во время совместного сна.

«Близость и секс перед сном, особенно после стресса, помогают быстрее заснуть, — отмечает Бузунов. — Но это не гарантирует, что дальше человек будет спать хорошо».

Врач напоминает, что в царские времена знать спала раздельно: пары проводили время вместе, а на ночь расходились по своим половинам. Современный Запад пошёл ещё дальше — там набирает популярность так называемый «ночной развод» (sleep divorce). Партнёры спят в разных кроватях, чтобы высыпаться и не раздражать друг друга.

Если же совместный сон принципиален, сомнолог рекомендует кровать шириной минимум 180 см, а лучше — 200–220 см. Для малогабаритных квартир выходом могут стать современные анатомические диваны, которые раскладываются в полноценное спальное место таких размеров.

Читайте также:
5 историй соперничества близнецов, сделавших имя в спорте
5 историй соперничества близнецов, сделавших имя в спорте

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android