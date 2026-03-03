Эксперт назвала главные причины раннего разрушения суставов

Артроз давно перестал быть болезнью исключительно пожилых людей. Сегодня его все чаще заболевание диагностируют у пациентов в возрасте 25–35 лет. О причинах тревожной тенденции NEWS.ru рассказала тренер Ольга Яблокова.

По словам специалиста, заболевание опорно-двигательного аппарата перестало быть исключительно недугом пожилых. Хрящевая ткань разрушается под воздействием образа жизни, а не только из-за естественного старения организма, поэтому артроз стремительно молодеет.

«Суставы изнашиваются не только от возраста. Хрящи реагируют на нагрузку, травмы, лишний вес, сидячий образ жизни, некачественное питание и вредные привычки», — пояснила Яблокова.

Эксперт выделила две основные категории риска. Первая — перегрузка суставов, которая возникает при занятиях тяжёлым спортом без грамотной подготовки и соблюдения техники. Вторая — гиподинамия: сидячая работа, недостаток шагов и отсутствие силовой нагрузки приводят к слабости мышц и ухудшению питания хряща.

Кроме того, тренер обратила внимание на отложенный эффект травм. Давние ушибы, вывихи или переломы, даже если боль давно прошла, оставляют микроповреждения на хрящевой поверхности. Риск развития артроза в будущем значительно возрастает, если после травмы не была проведена полноценная реабилитация. Существенный вклад в развитие болезни также вносит дефицит важных микроэлементов в организме.

