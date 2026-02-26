Скидки
Чемпионат Ульяновской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта

Чемпионат по ловле на мормышку
Чемпионат Ульяновской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта. Локация — река Свияга в районе посёлка «Дачный».

Соревнования проводятся в один день, в два тура, продолжительность каждого тура 2,5 часа. Формат участия: лично-командное (состав команды – 3 человека).

Победителем в туре признаётся спортсмен, имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов), и он занимает первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту соответствует то же количество очков.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

