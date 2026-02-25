Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя соблюдать Великий пост

Длительный отказ от привычных продуктов может нанести серьёзный вред здоровью, а некоторым людям строгая диета противопоказана категорически. Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, кому не стоит поститься и чем опасны резкие изменения в рационе.

По словам специалиста, сама по себе идея ограничения животных жиров и переработанных продуктов может быть полезной — например, она способствует снижению уровня холестерина. Однако ключевое условие безопасности поста — сбалансированность рациона. Организм должен получать достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов из разрешённых продуктов.

«Если не продумать замену продуктов и не сбалансировать рацион, длительные строгие ограничения могут привести к целому ряду нарушений. Среди них — дефицит железа, витамина B12, кальция, белка. Всё это грозит анемией. Также возможно снижение мышечной массы, ухудшение работы иммунной и эндокринной систем», — предупредила Екатерина Кашух.

В первую очередь от жёстких ограничений стоит отказаться детям и подросткам. В период активного роста организм нуждается в строительном материале: белок необходим для формирования мышц и костей, витамины и минералы — для развития мозга и гормональной системы. Дефицит этих веществ может обернуться замедлением роста, проблемами с зубами, задержкой полового созревания, анемией и снижением успеваемости в школе из-за утомляемости и ухудшения концентрации.

«Жёсткие ограничения в еде в подростковом возрасте повышают риск формирования нездоровых пищевых привычек. Любые изменения рациона лучше согласовывать с педиатром», — подчеркнула гастроэнтеролог.

В группе риска находятся и пожилые люди. С возрастом усвоение питательных веществ ухудшается, мышечная масса снижается естественным путём, а резкие ограничения в еде способны ускорить эти процессы. Потеря мышечной массы и плотности костей, ухудшение работы сердца и головного мозга — вот возможные последствия необдуманного поста в старшем возрасте.

