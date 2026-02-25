Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя соблюдать Великий пост

Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя соблюдать Великий пост
Кому нельзя соблюдать Великий пост
Комментарии

Длительный отказ от привычных продуктов может нанести серьёзный вред здоровью, а некоторым людям строгая диета противопоказана категорически. Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, кому не стоит поститься и чем опасны резкие изменения в рационе.

По словам специалиста, сама по себе идея ограничения животных жиров и переработанных продуктов может быть полезной — например, она способствует снижению уровня холестерина. Однако ключевое условие безопасности поста — сбалансированность рациона. Организм должен получать достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов из разрешённых продуктов.

«Если не продумать замену продуктов и не сбалансировать рацион, длительные строгие ограничения могут привести к целому ряду нарушений. Среди них — дефицит железа, витамина B12, кальция, белка. Всё это грозит анемией. Также возможно снижение мышечной массы, ухудшение работы иммунной и эндокринной систем», — предупредила Екатерина Кашух.

В первую очередь от жёстких ограничений стоит отказаться детям и подросткам. В период активного роста организм нуждается в строительном материале: белок необходим для формирования мышц и костей, витамины и минералы — для развития мозга и гормональной системы. Дефицит этих веществ может обернуться замедлением роста, проблемами с зубами, задержкой полового созревания, анемией и снижением успеваемости в школе из-за утомляемости и ухудшения концентрации.

«Жёсткие ограничения в еде в подростковом возрасте повышают риск формирования нездоровых пищевых привычек. Любые изменения рациона лучше согласовывать с педиатром», — подчеркнула гастроэнтеролог.

В группе риска находятся и пожилые люди. С возрастом усвоение питательных веществ ухудшается, мышечная масса снижается естественным путём, а резкие ограничения в еде способны ускорить эти процессы. Потеря мышечной массы и плотности костей, ухудшение работы сердца и головного мозга — вот возможные последствия необдуманного поста в старшем возрасте.

Читайте также:
Как работают аффирмации и правда ли, что можно настроить себя на успех силой мысли
Как работают аффирмации и правда ли, что можно настроить себя на успех силой мысли

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android