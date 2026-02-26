Скидки
Lifestyle Новости

Чемпионат Тамбовской области по ловле на блесну со льда пройдёт 1 марта

Чемпионат Тамбовской области по ловле на блесну со льда пройдёт 1 марта
Чемпионат по ловле на блесну
Комментарии

Чемпионат Тамбовской области по ловле на блесну со льда пройдёт 1 марта. Соревнования проводятся на Шушпанском водохранилище.

Характеристика локации: дно песчано-илисто-глинистое, глубины до 14 метров. Течение незначительное или отсутствует. Видовой состав: плотва, краснопёрка, лещ, карась, окунь, щука, густера, уклейка, пескарь, карп, судак.

Обязательна предварительная регистрация.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда. Рыболовы и команды, занявшие первые, вторые, третьи места в зачёте, награждаются кубками, медалями и дипломами.

Комментарии
