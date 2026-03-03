Эндокринолог перечислил скрытые причины повышенного сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови далеко не всегда следствие любви к пирожным и конфетам. Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов в беседе с Life.ru перечислил факторы, которые могут провоцировать гипергликемию даже при полном отказе от сладкого.

По словам специалиста, на показатели глюкозы влияет множество скрытых процессов в организме. Одна из ключевых причин — хронический стресс. Сильные эмоциональные переживания сопровождаются выбросом гормонов кортизола и адреналина, которые заставляют печень высвобождать накопленную глюкозу в кровь. В результате сахар может оставаться высоким даже натощак.

Не менее важную роль играет образ жизни. При малоподвижности мышцы перестают эффективно утилизировать глюкозу, и инсулин перестаёт справляться с нагрузкой. Парадоксально, но спровоцировать скачки сахара может и питание — даже если исключить десерты. Врач предупреждает, что быстрые углеводы содержатся в белом хлебе, хлебцах, выпечке и полуфабрикатах, которые вызывают резкие скачки глюкозы.

Отдельный фактор — состояние внутренних органов. Печень является ключевым регулятором углеводного обмена, и при жировом гепатозе, циррозе и других заболеваниях этот механизм нарушается. Сбои в работе щитовидной железы, надпочечников и другие эндокринные патологии также снижают чувствительность тканей к инсулину.

Некоторые лекарственные препараты, включая глюкокортикостероиды и средства для лечения психических расстройств, способны повышать сахар в крови, вызывая инсулинорезистентность, отметил Мурадов.

Даже состояние кишечной микрофлоры, добавил он, влияет на метаболические процессы и может способствовать росту уровня глюкозы.

