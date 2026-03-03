Диетолог предупредила о неожиданных продуктах, содержащих скрытый спирт

Некоторые привычные продукты и напитки могут содержать небольшое количество алкоголя. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Абзацем» рассказала, в каких продуктах встречается скрытый спирт и кому их стоит избегать.

По словам специалиста, алкогольный след присутствует в напитках, полученных в результате брожения. В первую очередь это кисломолочная продукция: кефир, кумыс, тан, айран. Также спирт содержится в квасе и комбуче (чайном грибе).

«Надо обращать внимание на перезревшие фрукты и ягоды. Если лежат слишком долго, они реально начинают бродить. Это готовый продукт для того, чтобы дальше использовать в самогоне, каких-то настойках», — пояснила Дианова.

Содержание спирта в таких продуктах обычно невелико — около 1%. Однако в некоторых случаях, например в кумысе, оно может достигать 2,5%.

Врач подчеркнула, что даже такие небольшие дозы алкоголя могут быть опасны для определённых групп людей. Употреблять такие продукты со скрытым спиртом не рекомендуется беременным женщинам, детям, людям с заболеваниями печени, страдающим изжогой, а также пациентам, проходящим лечение от онкологических заболеваний.

