Чемпионат Вологодской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта

Чемпионат Вологодской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта. Локация — Кирилловский район, город Кириллов, озеро Сиверское.

Характеристика акватории: дно-песчано-илистое, глубина от 1до 14 метров, течение отсутствует или слабое. Водные биологические ресурсы: щука (ограничение 38 см), окунь, судак (ограничение 40 см), берш, плотва, ёрш, густера, уклейка, язь, лещ, голавль, краснопёрка, синец, жерех, чехонь.

Разрешается применение любых животных, растительных и искусственных насадок и прикормки, кроме живых, мёртвых и искусственных рыбок, икры рыб и содержащих рыбу компонентов. Количество прикормки и насадки не ограничивается. До окончания тура рыба сохраняется у спортсменов в чистом виде в одинаковой таре, выдаваемой организаторами. К участию допускаются рыболовы старше 16 лет.

