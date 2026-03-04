Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог назвала самую полезную крупу

Нутрициолог назвала самую полезную крупу
Нутрициолог назвала самую полезную крупу
Комментарии

Это не только привычный завтрак, но и ценный источник витаминов и минералов. Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru объяснила, какую овсяную крупу стоит выбирать, чем она полезна для организма.

По словам специалиста, овсянка представляет собой зерно овса, прошедшее разную степень обработки. Наибольшую пользу приносит цельная крупа — у неё самый низкий гликемический индекс и максимальная питательная ценность.

«Она является источником магния, железа, витаминов группы В, Е, К, марганца и цинка», — поделилась Желянина.

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение ядрице или хлопьям. Именно они содержат растворимую клетчатку — бета-глюканы, которые выделяют овсянку среди других круп. Эти вещества играют ключевую роль в поддержании здоровья: снижают уровень «плохого» холестерина, замедляют всасывание глюкозы и надолго дарят чувство сытости.

Кроме того, бета-глюканы работают как пребиотики. Микробиота кишечника перерабатывает их в короткоцепочечные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют кишечный барьер и улучшают чувствительность к инсулину.

Читайте также:
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации
Какой у вас скрытый стиль стресса? Тест на тип поведения в критической ситуации

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android