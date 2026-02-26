Врач объяснил, почему так сложно избавиться от алкогольной зависимости

Психиатр-нарколог Сергей Литков в рубрике «Теперь вы знаете» объяснил, почему так сложно избавиться от алкогольной зависимости.

«При формировании зависимости в головном мозге закрепляются устойчивые патохимические механизмы, которые сохраняются даже после длительного периода трезвости. В моей практике были пациенты, которые не употребляли алкоголь десятилетиями, но затем внезапно уходили в тяжёлый запой», — сказал эксперт.

По словам врача, в нашем головном мозге есть так называемая дофаминовая петля вознаграждения. Алкоголь и наркотики встраиваются в эту систему и ломают «выключатель». У здорового человека после достижения цели (поел, добился успеха, занялся сексом) выделяется дофамин и наступает удовлетворение. У зависимого этот механизм сломан.

