Фестиваль New Star Camp пройдёт на курорте «Роза Хутор» с 23 по 29 марта

С 23 по 29 марта ежегодный фестиваль New Star Camp соберёт на курорте «Роза Хутор» лыжников, сноубордистов и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без гор и музыки. В этом году на New Star Camp будут работать семь сцен, а выступления впервые охватят все семь фестивальных дней.

26 марта на главной сцене устроит шоу Хаски — артист, которого так долго ждали в Сочи. DJ Stonik1917 и Biicla дадут свои сеты. В другие дни выступят участница творческого объединения Gazgolder ANIKV, молодой российский электронщик Peredel и сет D.A.L.I. b2b M.E.G. b2b NERAK.

На cцене с лучшим видом на сноупарк и главный трамплин, пройдёт новое шоу от Станции метро Горьковская. В этом году музыканты впервые сыграют дневную программу на высоте 1600 м. Закроет неделю группа Obraza Net: накануне New Star Camp у них выйдет новый альбом, который гости фестиваля услышат вживую одними из первых.

На той же сцене резиденты New Star DJs отыграют специальный «сноубордический» сет, а на следующий день гостей ждёт выступление от группы Turbosh, смешивающей евродэнс, транс и техно и набирающей миллионы прослушиваний на стримингах.

Фото: Пресс-служба фестиваля New Star Camp

Про хип-хоп тоже не забыли: на фестиваль приедет легенда «старой школы» КРИП-А-КРИП, который в прошлом году выпустил первый за 12 лет альбом «Большой Глебовски» и «взорвал» рэп-шоу CULT. Продолжим тему вместе с культовой уральской формацией TGK, они же Триагрутрика. Рэперы уже были на New Star в 2024 году, но на этот раз возвращаются уже на большую сцену в горах. Программа по традиции будет ориентирована на фанатов электронной музыки.

На одной из сцен гостей ждут виниловые, диско и хип-хоп вечеринки после катания, а ближе к выходным пройдут специальные шоу-кейсы. Акустические лайв-выступления артистов и красота гор в лучах солнца — время, чтобы прожить лучшие воспоминания дня ещё раз.

В завершение недели — шоукейс Basement All Stars — формат, который объединит на сцене самых ярких представителей индустрии. Закроет фестиваль живой и тёплый голос электронной музыки — VALDMAN с оркестром, который уже покорил New Star Weekend своим перформансом. И это далеко не всё. Организаторы готовят для гостей ещё много интересных активностей.

