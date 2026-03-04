Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Биолог объяснила, кому противопоказан отказ от мяса

Биолог объяснила, кому противопоказан отказ от мяса
Кому противопоказан отказ от мяса
Комментарии

Отказ от мяса — серьёзный стресс для организма, далеко не всем он приносит пользу. Кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова в беседе с Life.ru рассказала, что успех вегетарианства напрямую зависит от генетической предрасположенности человека.

По словам эксперта, реакция на растительный рацион определяется не только этическими соображениями, но и работой конкретных генов. Главный риск для вегетарианцев — дефицит витамина B12, который практически отсутствует в растениях. Его усвоение зависит от белков-переносчиков, кодируемых генами FUT2, TCN2, MTR, MTRR и MTHFR.

«У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нём. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов», — пояснила Суркова.

Не менее важно контролировать уровень омега-3 жирных кислот. Растения содержат только альфа-линоленовую кислоту (ALA), из которой организм должен сам синтезировать жизненно важные EPA и DHA. Эффективность этого процесса заложена в генах FADS1 и FADS2.

«У одних людей способность к превращению ALA в DHA минимальна, что повышает риск дефицита, у других — выше, что облегчает адаптацию к растительному рациону», — отметила биолог.

Сложности возникают и с усвоением железа. Вегетарианцы получают негемовое железо, которое всасывается хуже, чем гемовое из мяса. Ген TMPRSS6 может дополнительно снижать его всасывание, а мутации в гене HFE, наоборот, ведут к избыточному накоплению.

«Генетика задаёт диапазон возможностей. При одинаковом рационе один человек сохраняет нормальный уровень ферритина годами, а другой — сталкивается с дефицитом», — подчеркнула специалист.

Читайте также:
Почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить?
Почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android