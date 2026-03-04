Биолог объяснила, кому противопоказан отказ от мяса

Отказ от мяса — серьёзный стресс для организма, далеко не всем он приносит пользу. Кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова в беседе с Life.ru рассказала, что успех вегетарианства напрямую зависит от генетической предрасположенности человека.

По словам эксперта, реакция на растительный рацион определяется не только этическими соображениями, но и работой конкретных генов. Главный риск для вегетарианцев — дефицит витамина B12, который практически отсутствует в растениях. Его усвоение зависит от белков-переносчиков, кодируемых генами FUT2, TCN2, MTR, MTRR и MTHFR.

«У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нём. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов», — пояснила Суркова.

Не менее важно контролировать уровень омега-3 жирных кислот. Растения содержат только альфа-линоленовую кислоту (ALA), из которой организм должен сам синтезировать жизненно важные EPA и DHA. Эффективность этого процесса заложена в генах FADS1 и FADS2.

«У одних людей способность к превращению ALA в DHA минимальна, что повышает риск дефицита, у других — выше, что облегчает адаптацию к растительному рациону», — отметила биолог.

Сложности возникают и с усвоением железа. Вегетарианцы получают негемовое железо, которое всасывается хуже, чем гемовое из мяса. Ген TMPRSS6 может дополнительно снижать его всасывание, а мутации в гене HFE, наоборот, ведут к избыточному накоплению.

«Генетика задаёт диапазон возможностей. При одинаковом рационе один человек сохраняет нормальный уровень ферритина годами, а другой — сталкивается с дефицитом», — подчеркнула специалист.

