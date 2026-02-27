Скидки
Врач рассказал, как распознать анорексию у близкого

Комментарии

Анорексия — одно из самых опасных расстройств пищевого поведения, представляющее реальную угрозу жизни и здоровью. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», что эта болезнь может развиваться как у подростков, так и у взрослых, часто оставаясь незамеченной до момента, когда вернуть нормальное физическое и психическое состояние становится крайне сложно.

«Ранние признаки болезни нередко маскируются под «здоровое стремление к стройности». Человек резко ограничивает рацион, исключает целые группы продуктов, увлекается спортом до изнеможения, принимает препараты, подавляющие аппетит или ускоряющие обмен веществ. Со временем формируются навязчивые убеждения: любая прибавка в весе воспринимается как катастрофа, отражение в зеркале вызывает отвращение, а постоянный самоконтроль превращается в смысл жизни», — сказал эксперт.

К типичным проявлениям относятся навязчивый страх поправиться, строгие диеты или полное голодание, злоупотребление физическими нагрузками, приём диуретиков и слабительных, искажённое восприятие собственного тела.

Но важно помнить: не каждый отказ от еды — признак анорексии. Подобные симптомы могут сопровождать депрессию, эндокринные заболевания, онкологию или побочные эффекты некоторых лекарств. Поэтому точный диагноз ставится только после медицинского обследования и психиатрической оценки.

