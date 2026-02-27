Чемпионат Кировской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта

Чемпионат Кировской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта. Локация — Белохолуницкий район, город Белая Холуница, Белохолуницкий пруд.

Победителем в туре признается спортсмен, имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов), занимающий первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту соответствует то же количество очков.

Расписание

6:00-7:00 — сбор участников соревнований

6:30-7:15 — регистрация

7:30 — построение, торжественное открытие соревнований. Краткое напоминание правил. Представление судейской коллегии

8:00 – старт первого тура

10:30 – финиш первого тура

10:45-11:45 – взвешивание уловов и подведение итогов первого тура

12:15 – старт второго тура

14:45 – финиш второго тура

14:50-16:00 — взвешивание уловов и подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие соревнования.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и рыболовы – любители рыболовно-спортивных сообществ, клубов и организаций Кировской области.

