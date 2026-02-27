Скидки
Чемпионат Кировской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта

Комментарии

Чемпионат Кировской области по ловле на мормышку со льда пройдёт 1 марта. Локация — Белохолуницкий район, город Белая Холуница, Белохолуницкий пруд.

Победителем в туре признается спортсмен, имеющий наибольший вес улова (наибольшее количество баллов), занимающий первое место в зоне. Остальные места распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. За занятые места в туре спортсменам начисляются очки – занятому месту соответствует то же количество очков.

Расписание

  • 6:00-7:00 — сбор участников соревнований
  • 6:30-7:15 — регистрация
  • 7:30 — построение, торжественное открытие соревнований. Краткое напоминание правил. Представление судейской коллегии
  • 8:00 – старт первого тура
  • 10:30 – финиш первого тура
  • 10:45-11:45 – взвешивание уловов и подведение итогов первого тура
  • 12:15 – старт второго тура
  • 14:45 – финиш второго тура
  • 14:50-16:00 — взвешивание уловов и подведение итогов, награждение победителей, торжественное закрытие соревнования.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и рыболовы – любители рыболовно-спортивных сообществ, клубов и организаций Кировской области.

