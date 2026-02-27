Эксперт объяснил, останется ли лечение ВИЧ и туберкулёза бесплатным без ОМС

Эксперт по медицинскому страхованию Антон Устюгов в рубрике «Теперь вы знаете» объяснил, останется ли лечение ВИЧ и туберкулёза бесплатным после исключения из ОМС.

С 2026 года финансирование лечения этих заболеваний идёт напрямую из региональных и федеральных бюджетов.

Более того, законодательством всегда было определено, что за счёт средств ОМС не оказываются профилактика и лечение ВИЧ, туберкулёза и психических расстройств. Вся эта помощь включена в программу госгарантий, просто финансовое обеспечение идёт за счет бюджетов.

«Как и в ОМС, «бюджетная» медицинская помощь оказывается в соответствии с установленными на федеральном уровне порядками, стандартами и на основе клинических рекомендаций. Это должно обеспечивать для граждан равную доступность и надлежащее качество медицинской помощи, независимо от региона проживания», — сказал эксперт.

