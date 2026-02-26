Нутрициолог назвала болезни, от которых защищает кофе

Кофе — один из самых изученных напитков в мире, и при умеренном потреблении он способен защитить организм от серьёзных заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала биохимик, нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская.

По словам специалиста, регулярное употребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона, сахарного диабета 2 типа и некоторых заболеваний печени. Полезные свойства напитка объясняются действием кофеина, который блокирует аденозиновые рецепторы мозга, снижая усталость и повышая концентрацию, а также антиоксидантами, уменьшающими воспалительные процессы в организме.

Однако эксперт предупреждает: кофе полезен только при разумном подходе. Здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 400 мл кофеина в день, что соответствует двум-трём чашкам. Превышение нормы может привести к хронической бессоннице, зависимости, тахикардии и повышению давления.

Кроме того, кофе противопоказан при тяжёлой форме гипертонии, тахиаритмии, обострении язвенной болезни и nревожных расстройствах. Беременным женщинам стоит ограничиться 200 мл кофеина в день, так как превышение дозы повышает риск замедления роста плода.

Дивинская также напомнила, что кофе усиливает выведение кальция с мочой, поэтому людям, склонным к остеопорозу, следует обратить особое внимание на свой рацион и восполнять потери микроэлемента.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.