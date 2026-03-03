Лыжные соревнования «Владимирский Проку» пройдут во Владимире 7 марта

Скидки
Лыжные соревнования «Владимирский Проку» пройдёт во Владимире 7 марта

Лыжные соревнования «Владимирский Проку» пройдёт во Владимире 7 марта. Локация — Парк культуры и отдыха «Дружба». Соревнования проводятся в память о легенде лыжного спорта Алексее Прокуророве, который родился в 1964 году во Владимирской области.

В программе старты на 50 км, 25 км, 10 км, 5 км, 3 км, 2 км, 1 км. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации.

Полная дистанция марафона 50 км состоит из 4 кругов по 12,5 км. Ширина трассы – 4-5 м, но есть и узкие места до 3 метров на спусках. Перепад высот – 250 м.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

