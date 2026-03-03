Томский лыжный марафон пройдёт 8 и 9 марта. Старт и финиш — на стадионе «Политехник» в черте города.

В программе дистанции на 50 км, 25 км, 15 км, 3 км. Кроме того, организаторы подготовили детские старты на 1 км и 2 км.

Участников ждёт живописная трасса, круг 25 км, с выходом в городской парк, динамичный рельеф, уникальная сибирская природа и потрясающая атмосфера.

Расписание

8 марта

11:00 — 25 км

11:10 — 15 км

14:00 — 3 км

14:45 — Детский лыжный марафон

9 марта

11:00 — 50 км

11:15 — 25 км

11:30 — 15 км

