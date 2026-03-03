Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Терапевт перечислил простые способы меньше болеть ОРВИ весной

Терапевт перечислил простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Как меньше болеть весной
Комментарии

Терапевт Дмитрий Демидик в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил простые способы меньше болеть ОРВИ весной. Врач посоветовал поддерживать банальные принципы здорового образа жизни.

«Качественно спите не менее 8 часов; контролируйте витамин D под наблюдением специалиста; сохраняйте физическую активность или начните заниматься; используйте зимой увлажнитель воздуха и контролируйте рацион», — сказал эксперт.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной

Кроме того, Демидик подчеркнул необходимость чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать меры профилактики заражения — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Что такое ошибка выжившего и почему нельзя верить только тому, что на виду?
Что такое ошибка выжившего и почему нельзя верить только тому, что на виду?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android