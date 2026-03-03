Терапевт перечислил простые способы меньше болеть ОРВИ весной

Терапевт Дмитрий Демидик в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил простые способы меньше болеть ОРВИ весной. Врач посоветовал поддерживать банальные принципы здорового образа жизни.

«Качественно спите не менее 8 часов; контролируйте витамин D под наблюдением специалиста; сохраняйте физическую активность или начните заниматься; используйте зимой увлажнитель воздуха и контролируйте рацион», — сказал эксперт.

Кроме того, Демидик подчеркнул необходимость чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать меры профилактики заражения — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

