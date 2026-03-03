Скидки
Lifestyle Новости

Врач объяснила, в чём причина весенней нехватки витаминов

Врач объяснила, в чём причина весенней нехватки витаминов
Врач объяснила, в чём причина авитаминоза
Врач-терапевт Наталья Матвеева в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, в чём причина весеннего гиповитаминоза — нехватки одного или двух витаминов в организме.

Весной это состояние может быть связано с естественным снижением в рационе свежих местных овощей и фруктов в зимний период и истощением их запасов к весне. Однако при современном разнообразии продуктов в магазинах (заморозка, импорт) этот фактор сглажен.

«Большинство россиян живут в такой широте, когда солнце падает не под тем углом, чтобы получить достаточную дозу витамина D. Через солнце у нас не получается. И в России я рекомендую пациентам принимать холекальциферол на постоянной основе в профилактических дозах либо в лечебных, если мы выявили дефицит», — сказала эксперт.

Кроме того, заболеваемость осенью и зимой чаще связана с сезонной вспышкой вирусных инфекций. А усталость может быть вызвана стрессом от сокращения светового дня, что влияет на настроение и уровень энергии.

