Врач перечислил необычные симптомы ПМС, на которые редко обращают внимание

Врач акушер-гинеколог Артемий Сдвигов в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил необычные признаки ПМС, которые часто игнорируют. По словам эксперта, существует целый ряд симптомов, редко воспринимаемых в данном ключе.

«Если болевой синдром становится нестерпимым (в особенности в случае интенсивной боли в голове, животе, молочных железах), либо перед менструацией неконтролируемо обостряются заболевания, то, конечно, это нужно лечить», — подчеркнул врач.

К необычным признакам ПМС также относятся головокружение и обмороки; тахикардия; резкие падения или подъёмы давления; мигренозные приступы с аурой; повышенная чувствительность к запахам; расстройства ЖКТ; боли в суставах; сексуальные расстройства (резкое снижение или повышение либидо); повышение температуры тела; афтозные стоматиты (появление язвочек во рту); обострение аллергии, бронхиальной астмы.

