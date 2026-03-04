Скидки
Психотерапевт объяснила, связь мужской самостоятельности и зависимость от мнения матери

Мужская самостоятельность и зависимость от матери
Комментарии

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с «Чемпионатом» объяснила, как ожидание самостоятельности от мужчины усложняет жизнь женщине. Совместное проживание с родителями в возрасте 30–40 лет по-разному воспринимается в регионах и по-разному отражается на психологическом состоянии. В малых городах и сёлах, где приобрести или содержать отдельное жилье формально проще, ожидания к самостоятельности выше — для мужчин жизнь с родителями в этом возрасте чаще становится фактором социальной стигмы и внутреннего напряжения. В столицах отношение мягче, но здесь сильнее действует давление высоких расходов и конкуренции, что поддерживает высокий уровень тревожности и эмоционального выгорания.

Гендерный перекос сохраняется и в требованиях к «внутренней» самостоятельности — от мужчин в большинстве регионов ждут максимальной независимости от мнения матери, тогда как для женщин материнское влияние воспринимается несколько более допустимым. Следование материнским советам у взрослого мужчины чаще объясняют инфантильностью и несформированной ответственностью, и такая интерпретация усиливает риск стыда, снижения самооценки и межличностных конфликтов, особенно в браке и партнёрских отношениях.

«Парадоксально, но носителями самых жёстких ожиданий к мужской автономии чаще выступают сами женщины, которые одновременно обеспечивают длительную эмоциональную и бытовую поддержку сыновьям. В результате один и тот же формат совместной жизни может работать и как ресурс (помощь, снижение финансовой нагрузки), и как источник хронического психологического напряжения, если региональные и гендерные нормы «правильной» взрослости вступают в прямое противоречие с реальными жизненными обстоятельствами семьи», — сказала эксперт.

