Дерматолог объяснила, что такое ретинол и ретиноиды

Врач-дерматолог АО «Медицина» Елизавета Шухман рассказала в беседе с «Чемпионатом», что такое ретинол и ретиноиды. По её словам, это эффективные средства для борьбы с акне, однако каждое имеет определённые особенности.

Ретиноиды — это обширная группа соединений, являющихся производными витамина А. Они делятся на несколько поколений и включают как натуральные, так и синтетические молекулы. В дерматологии и косметологии ретиноиды используются для регуляции клеточного обновления, нормализации кератинизации, подавления воспаления и стимуляции синтеза коллагена.

Ретинол — один из наиболее известных и часто используемых в косметике ретиноидов первого поколения. Он представляет собой форму витамина А, которая не обладает прямой биологической активностью, пока не превратится в коже в ретиноевую кислоту — активную форму ретиноида. Таким образом, все ретинолы — это ретиноиды, но не все ретиноиды — это ретинол.

«Основное различие — степень активности и глубина превращения в активную форму (ретиноевую кислоту). Эффективность напрямую зависит от скорости и полноты превращения в ретиноевую кислоту. Рецептурные ретиноиды считаются «золотым стандартом» в лечении акне и фотостарения. Ретинол в концентрациях 0,3–1,0% демонстрирует клинически значимые результаты при регулярном применении, особенно в антиэйдж-терапии», — сказала эксперт.

