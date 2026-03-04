Уфимский лыжный марафон пройдёт 8 марта. Локация —Уфимский биатлонный комплекс, который известен во всём мире. Там было проведено два летних чемпионата мира по биатлону, чемпионат Европу по биатлону, а также множество всероссийских соревнований по лыжным гонкам.

В программе старты на 50 км, 30 км, 10 км, 5 км, 1 км, а также детские соревнования. Всех участников ждёт отлично подготовленная трасса, эксклюзивная медаль и горячий чай на финише.

Расписание

08:00 – 10:00 — регистрация участников;

09:30 — старт 5 км;

10:00 — старт 10 км;

10:45 — старт 1 км;

11:00 — старт 50 км;

11:15 — старт 30 км;

11:30 — детские старты;

12:00 — награждение 1, 5, 10 км;

15:30 — награждение 30, 50 км.

