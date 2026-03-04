Скидки
Lifestyle Новости

Беговые соревнования Backyard Ultra «Марий Форест RUN» пройдут 7 марта в Йошкар-Оле

Беговые соревнования Backyard Ultra «Марий Форест RUN» пройдут 7 марта в Йошкар-Оле. Место старта — ул. Героев Сталинградской битвы, 100.

Дистанция одного круга – 6,7 км (4,167 мили), что позволяет за сутки преодолеть 100 миль (160 км). Лимит времени на каждый круг – один час, независимо от темпа. Средняя продолжительность гонки – 24-48 часов, но лучшие бегуны преодолевают более 100 часов подряд.

Попробовать свои силы и приобщиться к миру бега может любой желающий. Мировой рекорд Backyard Ultra на сегодняшний день принадлежит австралийцу Филу Гору, который в июне 2025 года преодолел 119 кругов (798,014 км).

