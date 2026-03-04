Скидки
Lifestyle Новости

Башкирский лыжный сверхмарафон пройдёт в Уфе 14 марта

Башкирский лыжный сверхмарафон
Башкирский лыжный сверхмарафон пройдёт в Уфе 14 марта. Локация — элитный поселок Цветы Башкирии.

В программе – старты на 100 км, 50 км, 25 км, 12 км, 3 км (доступно для взрослых и детей), а также эстафета 4х25 км. Ход — свободный (коньковый). Замена лыж на 100 км — не более двух раз в специальных зонах замены.

Расписание

  • 8:30 – открытие стартового городка
  • 8:30-9:30 – выдача стартовых пакетов на 100 км, 50 км, 25 км (только для иногородних) в стартовом городке — в начале лыжной трассы пос. Цветы Башкирии
  • 9:45 – открытие соревнований, брифинг
  • 10:00 – масс-старт на дистанцию 100 км, 50 км, 25 км, первый этап эстафеты. Ход свободный
  • 13:00-14:00 – выдача стартовых пакетов на 12,5 км в стартовом городке
  • 15:00 – масс-старт на дистанцию 12,5 км. Ход свободный
  • 15:20 — благотворительный забег 3 км (взрослые и дети)
  • 16:00 – награждение победителей соревнований на 50 км
  • 18:00 – закрытие трассы
  • 18:30 – награждение победителей соревнований на 100 км
  • 19:00 – баня и сауна для финишёров 100 км (три часа)

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами!

