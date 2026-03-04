Башкирский лыжный сверхмарафон пройдёт в Уфе 14 марта. Локация — элитный поселок Цветы Башкирии.

В программе – старты на 100 км, 50 км, 25 км, 12 км, 3 км (доступно для взрослых и детей), а также эстафета 4х25 км. Ход — свободный (коньковый). Замена лыж на 100 км — не более двух раз в специальных зонах замены.

Расписание

8:30 – открытие стартового городка

8:30-9:30 – выдача стартовых пакетов на 100 км, 50 км, 25 км (только для иногородних) в стартовом городке — в начале лыжной трассы пос. Цветы Башкирии

9:45 – открытие соревнований, брифинг

10:00 – масс-старт на дистанцию 100 км, 50 км, 25 км, первый этап эстафеты. Ход свободный

13:00-14:00 – выдача стартовых пакетов на 12,5 км в стартовом городке

15:00 – масс-старт на дистанцию 12,5 км. Ход свободный

15:20 — благотворительный забег 3 км (взрослые и дети)

16:00 – награждение победителей соревнований на 50 км

18:00 – закрытие трассы

18:30 – награждение победителей соревнований на 100 км

19:00 – баня и сауна для финишёров 100 км (три часа)

