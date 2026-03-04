Скидки
Главная Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, почему мы боимся тратить, даже когда деньги есть

Эксперт объяснила, почему мы боимся тратить, даже когда деньги есть
Почему боимся тратить
Клинический психолог Мария Мишина в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, почему мы боимся тратить, даже когда деньги есть. Удивительно, по порой финансовая подушка, которая должна снижать тревожность, сама становится источником стресса.

«Когда человек видит уменьшение суммы, у него активируется тот же нейронный процесс, что и при потере собственности или угрозе выживанию. Это называется «эффект потери» (loss aversion), описанный в поведенческой экономике Канеманом и Тверски: боль от потери ощущается сильнее, чем радость от приобретения такой же ценности», — сказала эксперт.

Разумная экономия или невроз: почему накопления становятся источником стресса

Специалисты объясняют, что долг — это будущее обязательство, которое мозг склонен недооценивать. Потеря подушки — это сокращение текущего запаса выживания здесь и сейчас.

