Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказала, как распознать выгорание при работе в офисе

Эксперт рассказала, как распознать выгорание при работе в офисе
Выгорание при работе в офисе
Комментарии

Офисная деятельность, как и любой труд, требует не только профессиональных навыков, но и эмоционально-когнитивной устойчивости. Она включает в себя ответственность за результат, необходимость взаимодействия в коллективе, а также постоянное управление стрессом, связанным с многозадачностью и социальными ожиданиями. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с «Чемпионатом» объяснила, по каким признакам можно распознать выгорание.

Однако именно специфика офисной среды — особенно в формате open space — создаёт уникальный профиль хронической нагрузки.
Отсутствие личного пространства, постоянный фоновый шум, искусственное освещение, гиподинамия и непрерывное визуальное напряжение от экранов мониторов — всё это формирует так называемый сенсорный дефицит-перегруз: мозг получает слишком много однообразной информации и одновременно лишён естественных стимулов (света, свежего воздуха, естественных текстур).

В результате развивается сенсорное переутомление, которое проявляется как повышенная раздражительность и снижение толерантности к мелким бытовым раздражителям, головные боли напряжения, расфокусировка внимания и снижение когнитивной гибкости, нарушения сна — трудности с засыпанием, фрагментация сна, утренняя несвежесть.

«Эти симптомы, в свою очередь, запускают порочный цикл: ухудшение сна снижает ресурсы саморегуляции, что усиливает эмоциональную лабильность, умственную руминацию («ментальную жвачку») и, в конечном итоге, способствует развитию эмоционального выгорания и даже депрессивных состояний», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике Теперь вы знаете»:
Критически важный навык: как развить стратегическое мышление Критически важный навык: как развить стратегическое мышление
Разумная экономия или невроз: почему накопления становятся источником стресса Разумная экономия или невроз: почему накопления становятся источником стресса
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android