Эксперт дал советы, как развить критическое мышление

Это важный навык, который даёт возможность прокачаться не только в бизнесе, но и в других сферах жизни. Основатель компании ИКРА Василий Лебедев в рубрике «Теперь вы знаете» дал советы о том, как развить критическое мышление.

«Часто его сводят к долгосрочному планированию, но это лишь одна из граней. На практике стратегическое мышление — это навык видеть и перестраивать целостные системы», — объяснил основатель компании ИКРА Василий Лебедев.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Для развития критического мышления стоит научиться задавать два простых вопроса к любой проблеме, смотреть задачу как сторонний эксперт, расставлять приоритеты через поиск «узкого места», выстраивать сценарное планирование задач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

