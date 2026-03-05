Скидки
Главная Lifestyle Новости

Травматолог объяснил, чем плоскостопие опасно для позвоночника и суставов

Травматолог объяснил, чем плоскостопие опасно для позвоночника и суставов
Чем опасно плоскостопие
Комментарии

Плоскостопие — один из ключевых факторов развития вторичного артроза. Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», почему нельзя игнорировать эту особенность. По его словам, нарушение оси приводит к неравномерному износу хряща голеностопа. При вальгусной установке стопы («Х-образные ноги») формируется «неправильная» биомеханика колена, что ускоряет развитие гонартроза. Тазобедренные суставы и поясница тоже страдают — компенсаторные изменения в походке и положении таза вызывают перегрузку поясничного отдела позвоночника.

«Нарушения осанки и даже сколиоз могут развиваться как компенсаторная реакция на асимметричную нагрузку от нижних конечностей. Постоянное напряжение паравертебральных мышц — частая причина хронической боли в спине у пациентов с плоскостопием», — сказал врач.

Каждый тип плоскостопия имеет свои особенности. Продольное чаще приводит к боли в своде, подошвенным фасцитам, нарушению оси голеностопа. Поперечное — к деформациям пальцев. Комбинированное (смешанное) — наиболее тяжёлая форма, сочетающая все риски. Тяжесть последствий зависит не столько от типа, сколько от степени деформации, возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний (ожирение, диабет, варикоз).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
