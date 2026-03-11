Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Доктор рассказал, почему нельзя удалять ушную серу пальцами

Доктор рассказал, почему нельзя удалять ушную серу пальцами
Почему нельзя удалять ушную серу пальцами
Комментарии

Использование ватных палочек, пальцев и тем более специальных свечей может нанести серьёзный вред здоровью. Британский врач общей практики Сурадж Кукадия предостерёг от популярных, но опасных методов чистки ушей.

По словам медика, работающего в отделении неотложной помощи, уши обладают способностью к самоочищению. Попытки удалить серу самостоятельно лишь проталкивают её глубже в слуховой канал, что грозит потерей слуха, шумом в ушах (тиннитом), головокружением и инфекциями. Единственное, что врач рекомендует, — аккуратно протирать наружную часть уха влажной салфеткой или ватным тампоном.

Ушная сера выполняет важную защитную функцию: она предотвращает попадание пыли, бактерий и микробов, а также защищает кожу слухового канала от раздражения. В норме она вырабатывается железами и самостоятельно выходит наружу. Однако у некоторых людей может происходить скопление серы из-за узких слуховых проходов, кожных заболеваний или использования слуховых аппаратов. В таких случаях врачи рекомендуют использовать специальные средства.

В серьёзных ситуациях требуется профессиональное удаление серы — промывание или микроаспирация.

Читайте также:
Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной Врач-терапевт раскрыл простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android