Хруст в коленях при приседании — норма или патология? Отвечает врач

Многие люди сталкиваются с хрустом в коленях во время приседаний, но далеко не все знают, когда это является вариантом нормы, а когда — сигналом о серьёзных проблемах. Заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник» Михаил Болотников в беседе с «Чемпионатом» развеял распространённые мифы и объяснил, на что обратить внимание.

По словам специалиста, сам по себе хруст в коленных суставах не считается патологией. Чаще всего он возникает из-за кавитации — физиологического процесса лопания газовых пузырьков в синовиальной жидкости, которая смазывает сустав. Такой звук безболезнен и не должен вызывать беспокойства.

Однако существуют тревожные признаки, требующие немедленного внимания. «Если при приседании возникает хруст, похожий на снежный хруст, и если он причиняет дискомфорт или болевые ощущения, тогда необходимо прекратить тренировки и обратиться к травматологу-ортопеду», — предупреждает Болотников.

Такой специфический звук может свидетельствовать о повреждении суставного хряща. Для точной диагностики врач рекомендует проходить МРТ-исследование сустава, которое считается золотым стандартом при выявлении проблем с коленями.

