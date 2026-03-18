Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Хруст в коленях при приседании — норма или патология? Отвечает врач

Многие люди сталкиваются с хрустом в коленях во время приседаний, но далеко не все знают, когда это является вариантом нормы, а когда — сигналом о серьёзных проблемах. Заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник» Михаил Болотников в беседе с «Чемпионатом» развеял распространённые мифы и объяснил, на что обратить внимание.

По словам специалиста, сам по себе хруст в коленных суставах не считается патологией. Чаще всего он возникает из-за кавитации — физиологического процесса лопания газовых пузырьков в синовиальной жидкости, которая смазывает сустав. Такой звук безболезнен и не должен вызывать беспокойства.

Однако существуют тревожные признаки, требующие немедленного внимания. «Если при приседании возникает хруст, похожий на снежный хруст, и если он причиняет дискомфорт или болевые ощущения, тогда необходимо прекратить тренировки и обратиться к травматологу-ортопеду», — предупреждает Болотников.

Такой специфический звук может свидетельствовать о повреждении суставного хряща. Для точной диагностики врач рекомендует проходить МРТ-исследование сустава, которое считается золотым стандартом при выявлении проблем с коленями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android