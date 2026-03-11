Скидки
Врач-диетолог рассказала, как превратить макароны в полезное блюдо

Врач-диетолог рассказала, как превратить макароны в полезное блюдо
Макароны могут стать частью здорового рациона. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Главный секрет — в сорте пшеницы. «Выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы, они имеют плотную структуру крахмала, который усваивается медленно, — рассказывает Залетова. — Благодаря этому уровень сахара растёт плавно, энергии хватает надолго, нет резких скачков инсулина и внезапного чувства голода через час». Кроме того, такие макароны содержат больше белка, клетчатки, магния и витаминов группы В.

Диетолог назвала и оптимальную норму потребления. При отсутствии диабета или нарушений углеводного обмена можно включать макароны в рацион два-три раза в неделю. Рекомендуемый объём готовой порции составляет 150-200 граммов для женщин и 200-250 граммов для мужчин.

При приготовлении специалист советует не переваривать макароны, а доводить их до состояния al dente (слегка недоваренными) и обязательно добавлять овощи и белок. «Тогда макароны будут работать на ваше здоровье, а не против него», — заключает Татьяна Залетова.

