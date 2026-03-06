Легкоатлетические соревнования Indoor-triathlon Tula пройдут 15 марта
Легкоатлетические соревнования Indoor-triathlon Tula пройдут 15 марта. Локация — спортивный комплекс Тульского государственного университета.
В программе — плавание на 1000 и 500 метров, indoor-triathlon (300 метров плавания, 8 км смарт-станок, 2 км на беговой дорожке), indoor-duathlon (8 км смарт-станок, 2 км на беговой дорожке).
Расписание
- 15:00 — открытие регистрации, выдача стартовых пакетов;
- 16:00 — старт дистанции 1000 метров плавания;
- 17:00 — старт волн дистанции 500 метров плавания;
- 17:30 — старт дистанции 300 метров плавания зачета indoor-triathlon;
- 18:00 — старт 1 волны участников indoor-duathlon и indoor-triathlon;
- 21:30 — награждение победителей и призёров;
- 22:00 — закрытие соревнований.
