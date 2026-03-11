Скидки
Нутрициолог назвала четыре простых правила, которые продлевают молодость

Секрет сохранения молодости кроется не в дорогих кремах и чудо-БАДах, а в образе жизни. Семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова в беседе с NEWS.ru поделилась простыми, но действенными рекомендациями, которые помогут продлить молодость и улучшить качество жизни.

Первое и главное — сбалансированное питание. По словам эксперта, это база, без которой все остальные усилия окажутся напрасными. Только выстроив правильный рацион, можно рассчитывать на долголетие и хорошее самочувствие.

Второй важный пункт — физическая активность. «Занимайтесь спортом по 150 минут в неделю. Именно столько умеренной активности снижает риск смерти от всех причин на 31%», — подчёркивает Попова. Речь идёт о регулярных нагрузках средней интенсивности, которые доступны каждому.

Третьим ключевым фактором нутрициолог называет качественный сон. Без полноценного ночного отдыха в организме падает выработка мелатонина — так называемого гормона молодости. «Никакие БАДы не помогут, если вы не высыпаетесь», — предупреждает специалист.

И, наконец, четвёртое правило, которое многие упускают из виду: использование солнцезащитных кремов круглый год. Ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген — белок, отвечающий за упругость и эластичность кожи. Защита от солнца необходима не только летом, но и в холодное время года.

«Чтобы перестать просто доживать и начать жить долго и качественно, начните с малого», — резюмирует Юлия Попова.

