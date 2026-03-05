Скидки
Женский весенний забег Lady Run пройдёт в Уфе 8 марта

Комментарии

Женский весенний забег Lady Run пройдёт в Уфе 8 марта. Локация — парк Кашкадан. Мужчины к участию не допускаются.

В программе несколько дистанций на выбор. Участницы смогут попробовать свои силы на стартах 3,5 км и 5,5 км. Начало забега запланировано на 11:00. Также организаторы подготовили детский старт на 500 м, который начнётся в 12:00. Девушки в возрасте до 18 лет принимают участие с согласия и в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Организаторы обещают каждой спортсменке памятную оригинальную медаль, подарки, профессиональные фото и яркие эмоции.

