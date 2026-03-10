Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психиатр объяснил, как алкоголь влияет на настроение на самом деле

Врач-психиатр Сергей Литков в рубрике «Теперь вы знаете» объяснил, как алкоголь влияет на психоэмоциональный фон человека. По его словам, временное улучшение настроения — всего лишь иллюзия, которая часто несёт за собой последствия.

«После того как действие алкоголя заканчивается, уровень нейромедиаторов снижается ещё сильнее, чем был до употребления, и человек сталкивается с усилением тревоги, подавленности и эмоционального спада. Именно поэтому регулярные попытки «лечить» стресс алкоголем часто приводят к ухудшению психоэмоционального состояния», — сказал эксперт.

Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов
Как связаны алкоголизм и депрессия на самом деле: разбор экспертов

У человека, страдающего алкоголизмом, формируется условный рефлекс: «стресс = спиртное = расслабление». А естественные механизмы борьбы со стрессом (спорт, хобби) атрофируются.

