Диетолог назвала еду, которая ускоряет похудение

Существуют продукты с отрицательной калорийностью, которые помогают худеть за счёт ускорения обменных процессов. Как рассказала «Абзацу» диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина, это низкокалорийные овощи и фрукты, богатые клетчаткой и водой, на переваривание которых организм тратит больше энергии, чем получает от них самих.

В список таких продуктов входят сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо, а также отруби. «Они богаты клетчаткой и водой, микроэлементами и витаминами. При этом на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат», — пояснила специалист.

Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, разбухает в желудке и кишечнике, благодаря чему насыщение наступает быстрее. Это помогает избежать употребления вредной пищи и лишних калорий. Кроме того, такая еда способствует очищению сосудов, выведению шлаков и токсинов.

Однако диетолог предупреждает, что подходить к выбору фруктов и овощей нужно с умом. «Нельзя слепо есть без ограничений все фрукты и овощи, среди них тоже есть деление. Например, огурец и свёкла по-разному действуют на организм», — отмечает Сюракшина.

Особенно это важно для людей с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью. Для них эксперт рекомендует придерживаться «правила светофора»: продукты красного цвета убрать из рациона, оранжевого — ограничить, а зелёного — можно употреблять свободно.

